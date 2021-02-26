Минздрав Канады одобрил вакцину от коронавируса AstraZeneca

Министерство здравоохранения Канады одобрило использование на территории страны вакцины от коронавируса, разработанной британско-шведской компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом. Об этом сообщается в пятницу на сайте ведомства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что эффективность вакцины оценивается в 62,1%, а прививки этим препаратом могут делать лица старше 18 лет.

Ранее канадский Минздрав одобрил вакцины от коронавируса, созданные американскими компаниями Pfizer и Moderna. Вакцинация в Канаде началась 14 декабря.

Оттава заключила контракты на поставку вакцин от коронавируса с такими компаниями, как AstraZeneca, Novavax, Johnson & Johnson, Pfizer, Moderna, Sanofi и GSK (GlaxoSmithKline). В общей сложности Канада зарезервировала для себя более 400 млн доз вакцин.