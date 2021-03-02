Число умерших из-за последствий заражения коронавирусом в Африке превысило 103 тыс.

Число заразившихся коронавирусом в странах Африки составило 3 897 427, увеличившись за последние четверо суток на 42 571. Об этом сообщило в понедельник региональное представительство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), обновив свои данные с 25 февраля, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Число летальных исходов среди инфицированных коронавирусом в регионе за прошедшие четыре дня возросло на 1 331, до 103 700. Выздоровели 3,4 млн человек.

Больше всего инфицированных и умерших выявлено в ЮАР - 1 513 393 и 49 993 соответственно. В Египте зафиксировано 10 688 летальных исходов, отмечено 182 424 случая заражения. В Марокко из-за коронавируса умерли 8 623 человека.

В странах, расположенных южнее Сахары, по числу инфицированных и умерших за ЮАР следуют Эфиопия (159 072 и 2 365 соответственно), Нигерия (155 657 и 1 907) и Кения (105 973 и 1 856).