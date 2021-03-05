Власти Австралии предупредили об угрозе цунами на острове Норфолк

Австралийский государственный центр предупреждения о цунами в пятницу рекомендовал жителям острова Норфолк, расположенного в Тихом океане к востоку от Австралии, покинуть прибрежные территории и оставаться на возвышенности. Соответствующе сообщение было опубликовано на сайте ведомства после серии землетрясений в Тихом океане у берегов Кермадекского архипелага, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В акватории острова Норфолк существует опасность цунами, высоких волн, сильных океанских течений и наводнений с 10:00 по местному времени. Эвакуация не является необходимой мерой, однако жителям прибрежных районов рекомендуется оставаться как можно дальше от берега [океана]", - указано в сообщении центра предупреждения о цунами.

Местное управление по чрезвычайным ситуациям также выступило с рекомендацией держаться дальше от воды, а также скальных массивов и пляжей.