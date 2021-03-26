Потери от блокировки Суэцкого канала могут достигнуть $10 млрд

Крупнейшая германская страховая компания Allianz подсчитала, что мировая торговля может потерять от шести до $10 млрд из-за инцидента с блокировкой Суэцкого канала. Об этом в пятницу сообщило агентство Reuters, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По оценкам Allianz, каждая неделя приостановки движения судов через канал может привести к сокращению годового роста мировой торговли на 0,2-0,4 процентных пункта.

Контейнеровоз Ever Given, который принадлежит японской компании Shohei Kisen и ходит под панамским флагом, во вторник перегородил одномагистральную южную часть Суэцкого канала, изменив курс из-за сильного ветра и песчаной бури и упершись носом и кормой в противоположные берега русла. В пятницу сотрудники канала продолжили работать над тем, чтобы освободить канал и вновь поставить судно водоизмещением 220 тыс. тонн и длиной 400 м на фарватер. К операции по разблокировке привлечены специалисты компании SMIT, специализирующейся на морских спасательных работах и входящей в концерн Boskalis. Кроме того, в ней задействована и японская компания Nippon Salvage. Свою помощь уже предложили США и Турция.

Спустя сутки после инцидента, когда стало ясно, что оперативно снять с мели судно не удастся, цены на нефть на мировом рынке выросли на 6%. В настоящее время на проход через канал в очереди стоят более 10 танкеров с 15 млн баррелей нефти. По оптимистичным прогнозам, открыть путь через канал удастся в субботу к вечеру, скептики говорят, что блокировка канала может продлиться еще несколько дней.