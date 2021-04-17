Премьер Японии попросил главу Pfizer о дополнительных поставках вакцины
Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга, находящийся с официальным визитом в Вашингтоне, провел телефонный разговор с председателем правления и генеральным директором фармацевтической компании Pfizer Альбертом Бурлой и попросил у него организовать дополнительные поставки вакцины в страну.
Об этом в субботу сообщило агентство Kyodo, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По его данным, глава правительства попросил поставить дополнительные дозы вакцины до сентября этого года. Конкретные объемы партий не уточняются. Руководитель Pfizer пообещал оказать содействие переговорам по вопросу дополнительных поставок вакцины в Японию.
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