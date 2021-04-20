В Сингапуре начнут использовать систему тестирования на коронавирус через дыхание

Власти Сингапура планируют разместить новые аппараты для проведения дыхательных тестов на коронавирус в аэропорту, а также использовать их во время крупных мероприятий. Об этом пишет во вторник газета The Straits Times, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Устройство TracieX во время клинических исследований показало точность результатов на уровне 95%, что почти сопоставимо с эффективностью ПЦР-тестов. При этом стоимость каждого исследования составляет примерно $20, что дешевле существующих аналогов, и результат можно получить в течение двух минут.

Данные устройства в тестовом режиме уже начали работать в национальном центре инфекционных заболеваний и аэропорту Чанги, где прибывающим пассажирам предлагают пройти исследования этим способом. Как ожидается, в июне приборы будут запущены в массовое производство, на первом этапе в месяц будут выпускать около 200 тыс. единиц тестов, впоследствии планируется довести их число до 2 млн в месяц. Как отмечают разработчики, при каждом выдохе выбрасываются летучие органические соединения, которые образуются в результате различных биохимических реакций в клетках человека, и прибор способен фиксировать изменения химического состава дыхания.