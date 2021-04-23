Премьер Канады назвал критической ситуацию с пандемией в стране
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал текущую ситуацию с развитием пандемии коронавируса критической, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Минздрав Канады считает, что североамериканская страна переживает третью волну пандемии нового коронавируса. Число ежесуточных случаев заражения за последний месяц удвоилось - до 8,6 тыс. Ранее в связи с этим многие канадские регионы существенно ужесточили действующие ограничения.
14 декабря прошлого года в Канаде началась вакцинация населения. На данный момент в стране доступны вакцины американских компаний Pfizer ("Пфайзер"), Moderna ("Модерна"), Johnson & Johnson ("Джонсон энд Джонсон") и AstraZeneca. Прививки сделали 10 млн человек (26,5% населения).
Лента новостей
Использование событий 1915 года в политических целях недопустимо - глава Союза армянских фондов Турции
Проведены тактико-специальные занятия с подразделениями связи войск Нахчыванского гарнизона (ФОТО/ВИДЕО)
В Азербайджане рассматриваются возможности использования альтернативной энергетики в сельском хозяйстве
Медработникам, проводящим вакцинацию в Азербайджане, дополнительные средства не выплачиваются – агентство
Фонд YAŞAT профинансировал расходы на хирургические операции еще 3 участников Отечественной войны (ФОТО)
Студенты Бакинской высшей школы нефти стали победителями проекта “Весенняя школа Enactus Azerbaijan”
Условия диктует Азербайджан: У Армении нет иного выхода, кроме как открыть Зангезурский коридор (ВИДЕОПРОЕКТ)