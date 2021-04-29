Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в Аргентине

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в среду в Аргентине. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно его оценкам, эпицентр подземных толчков располагался на расстоянии 7 км к юго-западу от города Андакольо, в котором проживают около 2,6 тыс. человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 126 км.

Сообщения о разрушениях не поступали.