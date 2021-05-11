Власти Малайзии намерены взыскать более $23,5 млрд из-за хищений в инвестиционном фонде

Власти Малайзии намерены взыскать с частных лиц, в том числе экс-премьера Наджиба Разака, а также с ряда организаций более 96,6 млрд ринггитов ($23,5 млрд) в связи с крупным скандалом вокруг государственного инвестиционного фонда 1MDB. Об этом сообщает во вторник газета The Straits Times, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В начале месяца Минфин подал 22 судебных иска с требованиями взыскать компенсацию. В общей сложности, как указывает издание, в списке значатся 40 физических и 17 юридических лиц. Кроме Наджиба, там также фигурируют бывшие топ-менеджеры фонда, а также главный финансист, местный бизнесмен Джхо Лау, которого разыскивают правоохранительные органы и Малайзии, и США. Власти также намерены взыскать компенсацию с местных филиалов банков Deutsche Bank, JP Morgan Chase и ряда других финансовых структур.

При этом, как отмечают представители администрации премьер-министра, поданные Минфином иски являются гражданскими и будут рассматриваться отдельно от уголовных дел по фактам хищений в фонде. Так, в июле прошлого года экс-премьер был приговорен к 12 годам лишения свободы и штрафу в размере 210 млн ринггитов ($50,7 млн) за экономические преступления, связанные с фондом SRC International, который входит в структуру 1MDB. Одновременно второй судебный процесс по поводу хищений непосредсвтенно в 1MDB пока еще не начался.