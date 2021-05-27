В Китае шесть горняков оказались под завалом в результате обрушения шахты
Шесть горняков в провинции Шаньдун на востоке Китая оказались под завалом в результате смещения горной породы и обрушения потолка в угольной шахте. Об этом сообщили в четверг местные власти, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Как говорится в заявлении, распространенном управлением по чрезвычайным ситуациям уезда Вэйшань (город Цзининь), ЧП произошло в среду в 23:06 по пекинскому времени (19:06 GMT+4). На место происшествия оперативно прибыла межведомственная группа экстренного реагирования.
Спасатели осуществляют работы по расчистке образовавшегося завала, пытаясь найти шахтеров. Причина обрушения шахты выясняется, ведется следствие.
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