В Китае шесть горняков оказались под завалом в результате обрушения шахты

Шесть горняков в провинции Шаньдун на востоке Китая оказались под завалом в результате смещения горной породы и обрушения потолка в угольной шахте. Об этом сообщили в четверг местные власти, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как говорится в заявлении, распространенном управлением по чрезвычайным ситуациям уезда Вэйшань (город Цзининь), ЧП произошло в среду в 23:06 по пекинскому времени (19:06 GMT+4). На место происшествия оперативно прибыла межведомственная группа экстренного реагирования.

Спасатели осуществляют работы по расчистке образовавшегося завала, пытаясь найти шахтеров. Причина обрушения шахты выясняется, ведется следствие.