Полиция Эквадора изъяла тонну марихуаны на севере страны

Правоохранительные органы Эквадора в ходе спецоперации по борьбе с наркотрафиком изъяли тонну марихуаны в городе Эсмеральдас на севере страны.

Об этом сообщила в понедельник полиция южноамериканской республики на своей странице в Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы задержали двух человек и изъяли 1 тонну марихуаны в ходе операций в городе Эсмеральдас. Задержанные причастны к сбору и продаже наркотиков", - говорится в сообщении. Полиция в настоящий момент ведет поиски сообщников задержанных.