Байден заявил, что обсудил с Путиным положение в Афганистане

Президент России Владимир Путин на российско-американском саммите в среду предложил США помощь с Афганистаном и Ираном. Об этом , как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявил американский лидер Джо Байден на пресс-конференции по итогам встречи со своим российским коллегой.

Отвечая на вопрос об Афганистане, президент США отметил: "Он [Путин] спросил нас об Афганистане". "Он сказал, что надеется, что мы сможем поддерживать мир и безопасность. И я сказал, что это во многом связано с вами [Россией]. Он указал, что готов, цитирую, помочь по Афганистану - я не буду сейчас вдаваться в подробности - и помочь по Ирану", - подчеркнул Байден.