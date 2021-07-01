Украина и Кувейт восстанавливают авиационное сообщение

С 13 июля запускается авиарейс маршрутом Эль-Кувейт - Киев. Рейсы будут осуществляться дважды в неделю.

Украина и Кувейт с 13 июля восстанавливают авиационное сообщение между двумя странами. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел страны Дмитрий Сеник, передает Trend со ссылкой на From UA.

"Впервые за много лет запускается прямой авиарейс Эль-Кувейт - Киев. Надеюсь, что уже в ближайшее время, после ослабления карантина в Кувейте, украинские туристы также смогут посетить эту замечательную страну", - заявил чиновник.

Перелёты буде осуществлять компания Jazeera Airways. Из столицы Украины рейсы будут отправляться по средам и субботам, в обратном направлении - по вторникам и пятницам.

Стоит напомнить, что Кувейт приостановил международное авиасообщение из-за пандемии коронавирусной инфекции.