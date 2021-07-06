Онлайн-приложения крупнейшего банка Австралии прекратили работу из-за технического сбоя

Онлайн-приложения крупнейшей кредитно-финансовой организации Австралии Commonwealth Bank of Australia прекратили работу из-за технического сбоя. Об этом сообщается в заявлении организации, опубликованном во вторник на ее сайте, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы знаем, что многие клиенты испытывают трудности с доступом к нашим услугам, и в срочном порядке проводим расследование случившегося", - указал банк в своем сообщении.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе организации, технический сбой нарушил работу всех онлайн-приложений банка. Это не коснулось платежей, выполняемых через платежные системы Apple Pay и Google Pay. Также сбой не отразился на работе банкоматов, принадлежащих финансово-кредитной организации.

Сообщения о первых проблемах поступили около 12:00 по местному времени (06:00 GMT+4), когда были зафиксированы сбои в работе интернет-сервисов банка. 23 июня текущего года в работе онлайн-приложений банка также наблюдались существенные сбои, ликвидировать которые удалось лишь спустя сутки.