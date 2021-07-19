В Китае представили проект ториевого реактора на расплавах солей

Китайские ученые представили проект коммерческого ядерного реактора, который может работать на основе смеси расплавленных солей в качестве охлаждающей жидкости, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В качестве топлива в нем будет использоваться не уран, а торий.

Предполагается, что первый такой реактор может быть введен в эксплуатацию к 2030 году. Власти планируют построить несколько подобных энергетических установок в пустынных районах на западе страны, поскольку они не нуждаются в наличии запасов воды.

"Маломасштабные реакторы имеют значительные преимущества с точки зрения эффективности, гибкости и экономичности. Они призваны играть ключевую роль в переходе к чистой энергии и будут широко использоваться в ближайшие годы", - отметил профессор Ян Жуй из Шанхайского института прикладной физики.

Китайские ученые пытаются отыскать ключ к решению этих проблем и найти технологии применения в коммерческих и военных целях. Интерес к этой сфере вновь проявляет и несколько других стран.