На Южный Китай обрушился тайфун "Чемпака"
Тропический шторм "Чемпака" достиг во вторник вечером побережья южной провинции Гуандун. Об этом сообщило управление МЧС этого прибрежного региона КНР, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Он достиг берега в районе Цзянчэн в городе Янцзян (население около 2,6 млн жителей). По оценкам метеорологов, скорость ветра в этом районе достигает 33 м/с.
По прогнозам специалистов, тайфун углубится в материк на 150 км на северо-запад, затем пройдет к северу от полуострова Лэйчжоу и вновь устремиться к побережью на юго-запад, преодолев над сушей в общей сложности около 400 км. Шторм покинет пределы провинции Гуандун вечером в четверг. "Чемпака" стал седьмым по счету тайфуном, обрушившимся на провинцию Гуандун в этом году.
Тропический шторм сформировался у берегов Китая в понедельник. Он получил название "Чемпака" в честь цветущего дерева в Малайзии.
Между тем в западной части Тихого океана набирает силу другой тайфун - "Иньфа", что означает "фейерверк" в переводе с кантонского диалекта китайского языка. Прогнозируется, что к пятнице он достигнет острова Тайвань, а затем обрушится на юго-восточное побережье материкового Китая.