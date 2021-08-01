Cерьезных случаев заболеваний коронавирусом на Олимпиаде нет - гендиректор оргкомитета

Случаев серьезных заболеваний коронавирусом на Олимпийских играх на данный момент нет. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, журналистам сообщил гендиректор оргкомитета Игр Тосиро Муто.

Олимпийские игры стартовали 23 июля и завершатся 8 августа.

"С 1 по 31 июля были протестированы 41 151 человек в аэропорту, и там было выявлено 0,08% зараженных. Всего выявлено при тестировании 0,2% [зараженных], один человек, причастный к Играм, госпитализирован", - сказал Муто.

"Мы обеспокоены большим количеством положительных тестов среди подрядчиков в Японии. Серьезных случаев заболеваний ковидом нет, и мы проводим Игры с минимальной нагрузкой на систему здравоохранения", - добавил он.