В МИД Мексики заявили, что власти и оппозиция Венесуэлы завершают подготовку к переговорам

Правительство и оппозиция Венесуэлы близки к завершению подготовки к переговорам, которые должны пройти в Мексике при посредничестве Норвегии. Об этом сообщил глава МИД Мексики Марсело Эбрард, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я подтверждаю: МИД Норвегии сообщил нам, что стороны, которые примут участие в переговорах по поводу ситуации в Венесуэле, приступили к финальной стадии предварительного диалога, чтобы начать переговоры в нашей стране", - написал он в Twitter.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что власти южноамериканской республики "ведут диалог со всеми секторами оппозиции" и уже согласовали предварительную повестку для переговоров в Мексике.