В МИД Мексики заявили, что власти и оппозиция Венесуэлы завершают подготовку к переговорам
Правительство и оппозиция Венесуэлы близки к завершению подготовки к переговорам, которые должны пройти в Мексике при посредничестве Норвегии. Об этом сообщил глава МИД Мексики Марсело Эбрард, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Я подтверждаю: МИД Норвегии сообщил нам, что стороны, которые примут участие в переговорах по поводу ситуации в Венесуэле, приступили к финальной стадии предварительного диалога, чтобы начать переговоры в нашей стране", - написал он в Twitter.
Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что власти южноамериканской республики "ведут диалог со всеми секторами оппозиции" и уже согласовали предварительную повестку для переговоров в Мексике.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
У аспирина больше побочных эффектов, чем у вакцины от COVID-19, но все его с легкостью принимают – азербайджанский врач
На свадебных приглашениях должно быть напоминание о необходимости вакцинации – новые требования в Азербайджане
Населению следует отдавать предпочтение вакцинации для выработки иммунитета от COVID-19 – азербайджанский депутат
Главный инфекционист Азербайджана о том, кому будут выдаваться сертификаты о противопоказании к вакцинации
Укрепление партнерства с Азербайджаном - одно из важных направлений внешней политики Узбекистана - посол
В рамках конкурса по трудоустройству учителей в Азербайджане стартовал выбор вакансий по еще 4 предметам