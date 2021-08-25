Байден на саммите G7 заявил, что нахождение ВС США в Афганистане грозит терактами

Президент США Джо Байден на чрезвычайном виртуальном саммите Группы семи (G7) предупредил, что продление сроков эвакуации из Афганистана грозит совершением терактов на территории республики. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил источник в американской администрации.

По его словам, Байден подтвердил намерение американских властей завершить вывод войск США из Афганистана к 31 августа, однако подчеркнул, что сохраняется возможность продления этих сроков. При этом, отмечает издание, американский лидер сообщил на саммите своим коллегам, что пребывание войск США в стране грозит совершением на территории Афганистана террористических атак. По его словам, этот риск увеличивается с каждым днем.