Президент Венесуэлы объявил чрезвычайное положение из-за наводнений

Президент Венесуэлы Николас Мадуро подписал в среду указ о чрезвычайном положении из-за вызванных проливными дождями наводнений на западе и юге страны, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я хочу подписать указ о чрезвычайном положении сроком на 90 дней в связи с дождями, которые привели к стихийным бедствиям в штатах Апуре, Боливар, Яракуй, Сулия и Мерида", - сказал он в ходе совещания, которое транслировалось в Twitter. По словам Мадуро, эта мера позволит выделить необходимые средства на борьбу с последствиями разгула стихии.

Как сообщил во время совещания депутат Джейсон Гусман, находящийся в наиболее пострадавшем от ливней штате Мерида, число жертв наводнений возросло до 20 человек.