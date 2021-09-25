К югу от побережья ЮАР произошло землетрясение магнитудой 5,8

Землетрясение магнитудой 5,8 было зарегистрировано в субботу к югу от побережья Африки. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, эпицентр землетрясения находился примерно в 2 173 км к югу от города Порт-Элизабет в ЮАР с населением около 967 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.

Сообщения об угрозе цунами не поступали.