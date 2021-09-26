Глава Минздрава Японии допустил отмену ЧС в стране к концу месяца

Министр здравоохранения, труда и благосостояния Японии Норихиса Тамура допустил, что к концу месяца в стране может быть снят режим ЧС, который был введен еще в начале лета из-за ситуации с распространением коронавируса.

Об этом глава японского Минздрава заявил в эфире аналитической воскресной программы на телеканале NHK, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Если текущая ситуация [с коронавирусом] продолжится, думаю мы сможем снять режим ЧС", - отметил он. В то же время глава японского Минздрава подчеркнул, что когда речь идет о полноценном возвращении к прежней докоронавирусной жизни, то этот процесс необходимо будет проводить медленно, шаг за шагом.