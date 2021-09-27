ООН получила $131 млн на помощь Афганистану

ООН получила уже $131 млн из общей суммы в $1,2 млрд, обещанных участниками конференции по гуманитарной помощи Афганистану 13 сентября. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявил в понедельник на брифинге представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

"Мы получили $131 млн из $1,2 млрд. Это 21,7% от заявленной нами суммы в $606 млн, необходимой для помощи Афганистану до конца года", - сказал он.