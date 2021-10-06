Французского посла вызвали в МИД Мали из-за высказываний Макрона

Министр иностранных дел Мали Абдулай Диоп вызвал посла Франции в республике и выразил протест против "недружественных" комментариев французского лидера Эмманюэля Макрона в адрес временных властей африканской страны. Об этом сообщило малийское дипломатическое ведомство, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Министр призвал французские власти проявлять сдержанность и избегать оценочных суждений", - приводит Agence France-Presse выдержки из заявления министерства.

Диоп назвал слова Макрона "недружелюбными и уничижительными" и выразил "решительный протест против этих прискорбных замечаний". Он также призвал обе стороны "сфокусировать внимание на борьбе с терроризмом в Сахеле".

Ранее вторник в эфире радиостанции France Inter Макрон заявил, что без вмешательства Франции власть в Мали захватили бы террористы.

Глава временного правительства Мали Чогель Кокалла Маига в своем выступлении на 76-й сессии Генассамблеи ООН 25 сентября заявил, что новая ситуация, сложившаяся в результате окончания французской операции "Бархан", "ставит Мали перед свершившимся фактом и оставляет ее своего рода брошенной в воздухе". В этой связи власти страны намерены "искать пути и средства для более эффективного обеспечения безопасности в автономном режиме с другими партнерами", добавил премьер. В четверг Макрон назвал эти заявления премьера Мали постыдными.

В августе 2014 года Франция начала военную операцию "Бархан" с целью борьбы с исламистскими группировками в Мали, Буркина-Фасо, Мавритании, Нигере и Чаде. Она стала продолжением операции "Сервал", которую французские военные проводили в 2013-2014 годах в Мали.