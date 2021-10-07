В результате землетрясения в Пакистане погибли 20 человек
По меньшей мере 20 человек погибли и более 200 получили ранения в результате сильного землетрясения в пакистанской провинции Белуджистан, сообщил журналистам директор Управления по борьбе со стихийными бедствиями страны Насир Насир, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.
Эпицентр толчка залегал на глубине 10 км и находился примерно в 100 км от города Кветта. Более 100 домов обрушились, большое количество было повреждено, в том числе правительственные здания.
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