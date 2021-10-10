В Колумбии человеку с неизлечимой болезнью впервые позволят умереть от эвтаназии

51-летняя женщина из Колумбии станет первым человеком, страдающим от неизлечимой болезни, которому будет позволено умереть с помощью эвтаназии. Об этом сообщает Daily Mail, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

В публикации отмечается, что Марта Сепульведа больна боковым амиотрофическим склерозом, также известным как болезнь Лу Герига, с ноября 2018 года. Два месяца назад получила разрешение на эвтаназию.

В течение нескольких месяцев после постановки диагноза болезнь ослабила ее мышцы. К 2020 году ее состояние ухудшилось до такой степени, что она подумывала умереть от эвтаназии - практики, официально признанной в южноамериканской стране с 1997 года, когда она была декриминализована. Правительство регулировало его в 2015 году.

Эвтаназия состоится в это воскресенье, 10 октября, в 7 утра по местному времени.