ИГ взяло на себя ответственность за теракт в Кандагаре
Террористическая группировка ИГ взяла на себя ответственность за теракт, совершенный в пятницу в шиитской мечети афганского города Кандагар, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.
По их информации, ячейка ИГ, действующая в Афганистане и Пакистане, заявила, что именно она организовала нападение.
В результате совершенного смертниками теракта погибли свыше 40 человек, десятки получили ранения.
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