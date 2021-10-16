ИГ взяло на себя ответственность за теракт в Кандагаре

Террористическая группировка ИГ взяла на себя ответственность за теракт, совершенный в пятницу в шиитской мечети афганского города Кандагар, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

По их информации, ячейка ИГ, действующая в Афганистане и Пакистане, заявила, что именно она организовала нападение.

В результате совершенного смертниками теракта погибли свыше 40 человек, десятки получили ранения.