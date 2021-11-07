Число погибших при взрыве бензовоза в Сьерра-Леоне достигло 108 человек

Другие страны 7 ноября 2021 00:29 (UTC+04:00)
Число погибших при взрыве бензовоза в Сьерра-Леоне достигло 108 человек

Количество погибших при взрыве бензовоза в столице Сьерра-Леоне Фритауне достигло 108 человек, сообщает в субботу Trend со ссылкой на ТАСС.

Число погибших достигло 108, еще 92 человека получили ранения и находятся в больницах. В национальном агентстве уточнили, что взрыв произошел поздним вечером 5 ноября, когда бензовоз столкнулся с грузовиком, перевозившим гранитные плиты. У бензовоза на момент ДТП топливная цистерна была полной.

Оба водителя после ДТП вышли из машин, а стоявшие рядом люди бросились собирать выливавшееся из поврежденного бензовоза топливо. В какой-то момент произошел взрыв и начался пожар. Большинство погибших сгорели заживо.

Президент Сьерра-Леоне Джулиус Маада Био уже выразил свои соболезнования семьям погибших и заявил, что государство поддержит их. Одновременно глава государства объявил, что отменил свою поездку на саммит Экономического сообщества стран Западной Африки, который состоится 7 ноября в Гане.

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