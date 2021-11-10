Минздрав Канады разрешил применение бустерной дозы COVID-вакцины Pfizer

Министерство здравоохранения Канады одобрило применение бустерной дозы вакцины компаний Pfizer/BioNTech от коронавируса для людей старше 18 лет, сообщает телеканал CBC, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Дополнительную - третью - дозу можно получить спустя шесть месяцев после первых двух прививок.

Телеканал поясняет, что третья доза необходима для поддержания на высоком уровне защиты от заражения коронавирусом.