Хайнань совместно с провинцией Сычуань довел число запусков ракет-носителей КНР до 180 раз

Хайнань совместно с юго-западной провинцией Сычуань довел в 2021 году суммарное количество запусков ракет-носителей серии "Чанчжэн" до 180 раз (из суммарно осуществленных в КНР 402 пусков). Об этом сообщила Китайская научно-исследовательская аэрокосмическая академия (CAECC), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как уточняется на странице организации в социальной сети WeChat, космодром Вэньчан на северо-восточном побережье острова совместно с курирующим его центром космических полетов Сичан (Сычуань) удерживают по указанному показателю первое место среди четырех площадок Китая и обходят даже старейшую космическую гавань страны Цзюцюань (север КНР), которая с 1958 года обеспечила вывод аппаратов на орбиту 124 раза. Таким образом, на Хайнань и Сычуань приходится 45% всех запусков Китая.

Последний из них, как проинформировала ранее Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (CASC), состоялся 23 декабря: в 18:12 по местному времени (13:12 мск). Хайнаньский космодром при помощи ракеты CZ-7А отправил в околоземное пространство два экспериментальных спутника Shiyan-12.