Французский военнослужащий при обстреле военной базы погиб в Мали

Французский военнослужащий, принимавший участие в операции "Бархан" в Мали, погиб при обстреле базы. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба Елисейского дворца, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В сообщении отмечается, что военнослужащий 54-го артиллерийского полка "погиб в результате минометного обстрела французской военной базы в Гао (на юго-востоке Мали)", который произошел в субботу. Еще девять французских военных получили ранения.

Александр Мартен стал 53-м французским военнослужащим, погибшим в зоне Сахеля за последние восемь лет.

В сообщениях некоторых СМИ, которые неправильно перевели его воинское звание, 24-летний военнослужащий был ошибочно назван "бригадным генералом". В действительности Мартен имел звание "бригадира" (капрала), которое относится к младшему комсоставу.