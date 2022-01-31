В Японии не рассматривают вопрос возвращения режима ЧС из-за ковида

Правительство Японии в настоящее время не рассматривает вопрос введения режима чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за роста числа новых случаев заражения коронавирусом по всей стране. Об этом в понедельник журналистам заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Нет, в настоящее время не рассматривается введение режима ЧС", - ответил он на соответствующий вопрос. В то же время глава японского правительства, который посетил в понедельник специальный пункт проведения вакцинации бустерной дозой, организованный в Токио Силами самообороны страны, подчеркнул, что решение по введению режима ЧС будет приниматься на основе дальнейшего развития ситуации с коронавирусом в стране.

В Японии на прошлой неделе несколько раз обновлялся рекорд суточного прироста новых случаев заражения коронавирусом. Между тем смертность и прирост числа пациентов в тяжелом состоянии остаются на низком уровне - местные специалисты и власти напрямую связывают это с высоким уровнем вакцинации в стране. К настоящему времени вакцинацию двумя дозами завершили 99,7 млн жителей Японии, или 78,7% населения. При этом бустерной дозой были привиты пока только 3,4 млн человек (порядка 2,7% населения).

Для борьбы с инфекцией японское правительство с 27 января включило в зону действия режима усиленных мер (квазирежим ЧС) против распространения нового коронавируса в общей сложности 34 из 47 местных префектур, включая район Большого Токио. Вводимые меры предусматривают в первую очередь сокращение времени работы общепита и ужесточение условий продажи там алкоголя. Закрываются некоторые государственные учреждения, например токийский зоопарк. Могут также быть ограничены масштабы массовых мероприятий. В то же время введение кодов, пропусков и других мер такого рода в стране по-прежнему не предусматривается.