У побережья Тайваня произошло землетрясение магнитудой 5,5

Землетрясение магнитудой 5,5 было зафиксировано у побережья острова Тайвань. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в пятницу сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По его данным, эпицентр стихии находился в 66 км к северо-востоку от города Хуалянь с населением около 350 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.

Данных о пострадавших, разрушениях или угрозе цунами не поступало.

Тайвань с населением 23 млн человек находится в одной из наиболее сейсмически активных зон Восточной Азии.