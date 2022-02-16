В Кабуле произошел взрыв, есть пострадавшие

По меньшей мере пять человек получили ранения в результате взрыва, который произошел в среду в Кабуле. Об этом сообщило афганское агентство Pajhwok, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, инцидент произошел в западном столичном квартале Коте-Санги. Все пострадавшие были доставлены в больницу итальянской гуманитарной организации Emergency. О причинах взрыва информации не поступало.

Представители захватившего власть в Афганистане радикального движения "Талибан" пока не подтверждали факт взрыва.