Землетрясение магнитудой 6,4 произошло у берегов Фиджи

Землетрясение магнитудой 6,4 было зафиксировано в четверг у побережья Фиджи. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, эпицентр стихии располагался в 647 км к северо-западу от столицы островного государства, города Сува, с населением около 77,3 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 528 км.

Информации об угрозе цунами не поступало.