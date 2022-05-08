Лидеры стран G7 подтвердили планы поэтапного отказа от нефти из РФ

Лидеры стран G7 в воскресенье заявили о приверженности поэтапно отказаться от импорта российской нефти. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, сообщил Белый дом.

"Сегодня G7 выразили приверженность поэтапному отказу от импорта российской нефти или вообще - его запрету", - говорится в заявлении Белого дома.

В документе подчеркивается, что эти страны договорились совместно работать над обеспечением стабильного энергоснабжения в мире, в то же время активизируя усилия по сокращению зависимости от ископаемого топлива.