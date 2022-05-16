Вертолет с тремя людьми на борту разбился в Южной Корее

Вертолет, на борту которого находились три человека, разбился неподалеку от города Кодже в провинции Кёнсан-Намдо на юге Республики Корея. Об этом в понедельник сообщило агентство Yonhap, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, инцидент произошел в районе 9:00 по местному времени (4:00 GMT+4). Вертолет Sikorsky S-61N транспортировал стройматериалы на вершину одной из гор. Все трое находившихся на борту получили серьезные травмы, но остались живы. Экстренные службы пытаются оказать всю необходимую помощь пострадавшим.