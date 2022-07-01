Австралия ввела санкции еще против 16 граждан РФ

Еще 16 граждан России попали в санкционные списки Австралии в связи с ситуацией вокруг Украины, следует из данных австралийского федерального регистра, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Согласно документу, ограничения введены в отношении олимпийской чемпионки, председателя совета директоров холдинга "Национальная медиа группа" Алины Кабаевой, детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева, министра строительства Ирека Файзуллина и министра транспорта Виталия Савельева.

Кроме того, под санкции попали возглавляющий совет директоров ОАО "Международный морской порт "Печенга" Игорь Путин, заместитель председателя правления страховой компании "Согаз" Михаил Путин и председатель совета директоров ООО "Группа компаний МРТ" Роман Путин, которых австралийские власти называют родственниками президента РФ.