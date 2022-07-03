Сбой японского оператора связи Au затронул 39,15 млн соединений

Сбой связи у одного из крупнейших японских операторов Au затронул до 39,15 млн соединений. Об этом заявил в воскресенье на пресс-конференции президент корпорации KDDI, которой принадлежит оператор, Макото Такахаси, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Сбой затронул пользователей на территории всей страны. В общей сложности сбой затронул 39,15 млн соединений", - сказал он. Точное количество индивидуальных пользователей при этом не называется. Работы по восстановлению связи продолжаются уже вторые сутки, завершить их планируется к 17:30 по местному времени.

Сбой коснулся не только пользователей мобильных телефонов, но и крупных сервисов. Метеорологическое управление Японии не могло получать данные о погоде примерно с трети своих автоматических станций, наблюдались проблемы при оплате общественного транспорта в Токио, сбои в работе банкоматов в ряде регионов, а компании Toyota и Mazda сообщали, что у владельцев машин этих марок не работают коммуникационные сервисы, интегрированные в авто.

Министр по административным делам и коммуникациям Ясуси Канэко на отдельной пресс-конференции раскритиковал KDDI за то, что сбой не удалось устранить оперативно.

В октябре прошлого года крупный сбой произошел у другого ведущего оператора Японии - NTT Docomo. Тогда компания получила от властей предписание принять меры во избежание повторения таких инцидентов.