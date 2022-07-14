За неделю на Гаити погибли в конфликтах почти 90 человек

По меньшей мере 89 человек стали жертвами конфликтов преступных группировок в Гаити только за неделю, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

Еще 16 человек пропали без вести. В столице государства Порт-о-Пренс усилились столкновения банд, контролирующих эту зону. Несколько сотен местных жителей заблокированы в своих домах.

ООН передает информацию об ухудшении ситуации в сфере безопасности и гуманитарной обстановки в Гаити после убийства в ночь на 7 июля 2021 года президента страны Жовенеля Моиза. Также в прошлом году произошло сильное землетрясение, погибли 2,2 тыс. человек.