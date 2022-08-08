В Японии предложили применять беспилотники для охраны мероприятий после убийства Абэ

Полицейское управление Японии намерено усилить меры по охране публичных мероприятий с участием высокопоставленных лиц и политиков на фоне убийства бывшего премьер-министра Синдзо Абэ, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что в качестве одного из вариантов предлагается задействовать беспилотники. Это позволит увеличить охват наблюдения и расширит возможности полиции по обеспечению безопасности. Кроме того, ведомство рассматривает возможность установки пуленепробиваемых прозрачных экранов вокруг политиков во время уличных выступлений. Подобные конструкции достаточно тяжелые, и полиции предстоит также подумать о том, как организовать их быстрое перемещение в случае плотного графика в период избирательной кампании.

Сейчас полиция продолжает проводить анализ действий сотрудников во время выступления Абэ и ошибок, которые не позволили предотвратить убийство. В частности, были выявлены недостатки в обеспечении защиты задней части сцены.