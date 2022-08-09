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У побережья Королевства Тонга произошло землетрясение магнитудой 5,1

Другие страны Материалы 9 августа 2022 07:39 (UTC +04:00)
У побережья Королевства Тонга произошло землетрясение магнитудой 5,1

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Серия подземных толчков магнитудой 5,1 была зафиксирована во вторник у северо-восточного побережья Королевства Тонга. Об этом сообщило Государственное геологическое бюро Австралии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, подземные толчки магнитудой 5,1 произошли в 20 км к востоку от островной группы Хаапай, расположенной в центральной части архипелага, в 170 км от главного острова Тонгатапу. Эпицентр залегал на глубине 32 км.

Сведений о жертвах и разрушениях на островах, где проживают около 7,5 тыс. человек, нет. Информация об угрозе цунами не поступала.

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