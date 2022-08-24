Трюдо и Шольц подписали соглашение о сотрудничестве в области зеленого водорода

Канада и Германия намерены тесно сотрудничать в области производства и транспортировки зеленого водорода. Подписи под соответствующим документом поставили премьер-министр Канады Джастин Трюдо и канцлер ФРГ Олаф Шольц, которые посетили канадский город Стивенвилл (провинция Ньюфаунленд и Лабрадор), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как отметил ведущей церемонии, документ представляет собой "декларацию о намерениях по созданию канадско-немецкого водородного альянса". По словам Трюдо, Канада "сможет стать надежным поставщиком [данного вида] энергии". Он вновь напомнил, что странам Запада следует отказываться от ископаемых источников энергии, в том числе от российских, в пользу альтернативного топлива.

В мае вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек сообщил, что Канада предлагает много возможностей, особенно когда речь идет о соединении поставок сжиженного природного газа (СПГ) с переходом на безэмиссионный, или зеленый, водород в будущем.

На восточном побережье Канады, в Ньюфаундленде, для производства водорода планируется использовать, в частности, большую ветряную электростанцию. Однако в Канаде еще нет терминала для приема СПГ, пригодного для экспорта в Европу. Пока никакой точной информации о конкретных водородных проектах нет.