Япония планирует поставить на вооружение сотни ударных беспилотников

Министерство обороны Японии планирует приобрести за рубежом ударные беспилотники для тестового использования в следующем году, а после 2025 года собирается поставить на вооружение уже сотни таких летательных аппаратов как японского, так и иностранного производства. Об этом сообщила в среду газета Yomiuri со ссылкой на источники, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, рассматривается возможность приобретения дронов-камикадзе Harop израильского производства и американских Switchblade, а также ударных беспилотников, несущих боеприпасы, таких как Bayraktar.

Силы самообороны Японии, как ожидается, после тестового периода оценят необходимость ударных беспилотников и перейдут к массовому внедрению после 2025 года. На вооружение планируют поставить не только закупленные за рубежом беспилотники, но и аппараты местного производства.

Главной целью, как отмечают источники издания, станет оборона отдаленных островов Нансэй на юго-западе страны. В экстренной ситуации боевые дроны будут применяться для атаки приближающихся кораблей противника и десанта. Кроме того, беспилотники могут применяться для ведения наблюдения в районе баз Сил самообороны.