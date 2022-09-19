Главы спецслужб Киргизии и Таджикистана подписали протокол об установлении мира

Председатели Госкомитетов нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии и Таджикистана подписали протокол о стабилизации ситуации на границе и установлении мира между двумя странами. Об этом в понедельник сообщило агентство Turmush со ссылкой на главу киргизского ведомства Камчыбека Ташиева, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на TACC.

"Мы подписали протокол с Таджикистаном. Главная суть протокола - стабилизация ситуации и установление мира между двумя странами, проведение работ по урегулированию обстановки. С киргизской стороны подписал я, с таджикской стороны - председатель ГКНБ Саймумин Ятимов", - приводит агетство слова Ташиева.

Он также отметил, что "на территории Баткенской области понемногу ситуация стабилизируется", и сообщил, что во вторник вечером планируется еще одна встреча.

Ранее в понедельник Погранслужба ГКНБ Киргизии сообщила, что таджикская сторона передала четырех пограничников, захваченных во время конфликта. Как уточняется, состояние у военнослужащих хорошее, один из них получил ранение.

Отметим, что ситуация на границе Киргизии и Таджикистана обострилась 14 сентября. По утверждению киргизской стороны, таджикские пограничники проникли на участок границы в районе местности Булак-Башы Баткенского района Баткенской области Киргизии и "заняли боевые позиции". В ответ на требование покинуть территорию пограничники Таджикистана открыли огонь, после чего завязалась перестрелка. 17 сентября Погранслужба ГКНБ Киргизии сообщила об обстреле Ошской области.

С 18 сентября киргизская погранслужба не сообщала о новых инцидентах. Правоохранители двух стран приступили к совместному патрулированию участка дороги, проходящего вдоль границы. Киргизские власти эвакуировали около 140 тыс. граждан. С киргизской стороны 59 человек погибли и более 160 получили ранения. 19 сентября в Киргизии объявлен общенациональный траур.