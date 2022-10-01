КНДР осуществила пуски двух баллистических ракет

Северная Корея утром в субботу осуществила пуски в сторону Японского моря двух баллистических ракет малой дальности, сообщил Объединенный комитет начальников штабов (ОКНШ) вооруженных сил Южной Кореи, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

По его данным, пуски были произведены из района Сунан в Пхеньяне между 06:45 и 07:03 утра.

ОКНШ сообщил, что, по его оценкам, ракеты преодолели расстояние около 350 км на максимальной высоте в 30 км, максимальная скорость полета достигла 6 Махов.

"Наши военные поддерживают полную боеготовность, усиливая мониторинг и бдительность, в тесном сотрудничестве с Соединенными Штатами", - говорится в сообщении ОКНШ для прессы.