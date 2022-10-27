В Китае совершил первый полет грузовой беспилотник с полезной нагрузкой 1,5 тонны

Китай провел первые летные испытания новейшего тяжелого грузового многоцелевого беспилотника Twin-Tailed Scorpion D с полезной нагрузкой 1,5 тонны. Об этом сообщила в среду газета "Хуаньцю шибао", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, испытания проходили на аэродроме Цзыгун в юго-западной провинции Сычуань. Полет длился 18 минут.

Беспилотник оснащен четырьмя двигателями. Размах крыльев достигает 20 м, длина фюзеляжа составляет 10,5 м, а высота - 3,1 м. Максимальный взлетный вес - 4,35 тонны, при этом полезная нагрузка может достигать 1,5 тонны.

На фюзеляже оборудовано две грузовые двери. Общий объем отсека для груза составляет 5 куб. м.