Лула да Силва победил на выборах президента Бразилии

Бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва победил на выборах главы государства, опередив действующего лидера страны Жаира Болсонару почти на 2 млн голосов. Об этом свидетельствуют результаты обработки 99,1% протоколов, передает в понедельник Trend со ссылкой на ТАСС.

Как следует из данных, обновляемых в режиме реального времени на сайте Высшего избирательного суда (выполняет функции ЦИК), за лидера Партии трудящихся проголосовали более 59,7 млн человек (50,84%), в то время как его конкурента-консерватора поддержали 57,8 млн избирателей (49,16%). До момента обработки двух третей протоколов Болсонару лидировал, однако Лула да Силва сократил отставание в первую очередь за счет голосов, поданных за него в северо-восточных штатах, которые традиционно поддерживают социалистов.

Явка составила менее 80%, на участки не пришли почти 32 млн человек.