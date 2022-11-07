КНДР назвала ракетные пуски ответом на учения Южной Кореи и США

Недавние массовые ракетные пуски КНДР были ответом на совместные военные учения Южной Кореи и США. Об этом в понедельник сообщило агентство ЦТАК, опубликовавшее отчет Генерального штаба Корейской народной армии (КНА) об ответных действиях Пхеньяна, передает Trend со ссылкой на "Интерфакс".

КНДР на прошлой неделе отработала подавление вражеского превосходства в воздухе и нанесение массовых ракетных ударов по базам противника в ответ на совместные учения США и Южной Кореи, сообщает агентство.

"Крупномасштабные совместные военные учения [Южной Кореи и США] - это открытая провокация, нацеленная на намеренную эскалацию напряженности в регионе. Это опасные и крайне агрессивные военные учения, направленные напрямую против КНДР", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что в ответ на эти учения КНДР со 2 по 5 ноября провела, в частности, многочисленные ракетные пуски. В Пхеньяне предупредили, что дальнейший ответ КНДР на любые провокации в ее адрес будет еще более проработанным и беспощадным.

"Имитируя ракетные удары по базам противника, ракетные отряды провинции Северный Пхёнан запустили четыре тактические баллистические ракеты с рассеивающимися боеголовками и инфильтрационными боеголовками, а зенитно-ракетные части воздушных сил на восточном и западном побережьях выпустили 23 ракеты класса "земля - воздух", отрабатывая уничтожение воздушных целей на разных высоте и дистанции", - говорится в отчете Генштаба КНА. Подчеркивается, что в ходе этих учений КНА удостоверилась в способности подавить воздушное превосходство предполагаемого противника.