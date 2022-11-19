На парламентских выборах в Малайзии ведется подсчет голосов

Сотрудники избирательных участков Малайзии в субботу ведут подсчет голосов граждан страны на выборах в Палату представителей (нижнюю палату) парламента. Об этом сообщила газета Nikkei, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, избирательные участки прекратили работу в 18:00 по местному времени, подсчет голосов может завершиться в ночь на воскресенье. Участники гонки борются за 220 из 222 депутатских мандатов нижней палаты. В двух избирательных округах голосование было перенесено из-за смерти одного из кандидатов на этой неделе и плохих погодных условий.

Согласно прогнозам агентства Reuters, наибольшее число голосов получит оппозиционная коалиция "Альянс надежды" бывшего заместителя премьер-министра Анвара Ибрагима. Однако она вряд ли сможет самостоятельно обеспечить себе большинство мест в палате (112), необходимое для формирования правительства. Конкуренцию ей могут составить коалиция "Национальный фронт" под руководством премьер-министра Исмаила Сабри Якоба и коалиция консервативного толка "Национальный альянс", которую возглавляет экс-премьер Мухиддин Яссин.